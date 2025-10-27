Пенсионеры Озер готовят к отправке в зону СВО 14-й грузовик с гумпомощью

Озерское отделение общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» собирает к отправке в зону СВО 14-й грузовик с дополнительной помощью. Военнослужащим будут доставлены маскировочные сети, окопные свечи, теплые носки и нижнее белье, домашние заготовки, другие важные и нужные на фронте вещи. Все это — изготовлено руками активных пенсионеров и всех неравнодушных озерчан, сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

«В подготовке этого груза активное участие приняли ребята из школы в селе Горы. У них очень большой яблоневый сад. Школьники предложили насушить яблоки и отправить нашим защитникам. А еще эти ребята плели с нами сети, очень помогли, ответственные, дисциплинированные», — рассказывает председатель озерского отделения союза пенсионеров Подмосковья Валентина Никифорова.

Валентина Никифорова — мама действующего кадрового офицера — развернула масштабную кампанию по сбору и изготовлению помощи для наших бойцов с первых дней СВО. За это время усилиями ее единомышленников вручную было изготовлено около 3 тыс. свечей, тысяча пар теплых носков, столько же комплектов нижнего белья, километры маскировочной сети.

14-я отправка в зону спецоперации запланировала на последние числа октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.