Педагоги Богородского округа передали квадроцикл бойцам СВО

Богородский округ продолжает активно помогать и поддерживать наших бойцов СВО. Гуманитарные грузы формируются по запросам конкретных подразделений. На этот раз инициатором сбора очередной партии груза выступили управление образования администрации Богородского округа и молодежный центр «Юность». Запрос пришел от нашего земляка, бойца СВО. Он попросил своего брата, педагога центра образования № 5, помочь приобрести квадроцикл. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Техника, в том числе, и автомобили на фронте на вес золота, ведь на них не только доставляют боеприпасы и продовольствие на линию фронта, но и идет спасение жизней, когда необходимо вывезти раненых солдат с поля боя.

Инициатива быстро нашла широкий отклик. Подключились коллеги-педагоги, руководство управления образования, родители учащихся и школьники. К доброму делу присоединились волонтерские объединения. Студенты Богородского округа подготовили поздравительные письма к предстоящему Дню защитника Отечества.

Также в самое ближайшее время бойцам передадут масксети, генераторы, масло, окопные свечи, термобелье и многое-многое другое.

«Спасибо всем, кто участвует в этом непрерывном процессе. Подходит адресно, откликается на конкретные просьбы и запросы. Скоро этот большой совместный груз окажется в руках наших земляков на передовой», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.