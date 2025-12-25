Павловский Посад отправил на передовую более 20 тонн гумпомощи

Спецтехника, «умная» электроника и новогодние подарки: все это вошло в самую масштабную партию гуманитарной помощи, отправленной из округа за все время проведения СВО. Груз собрали благодаря совместной работе «Единой России», совета депутатов и местных предпринимателей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Это самый масштабный гумконвой за все время. В этот выезд у нас порядка 24 автомобилей. Почти 130 наших земляков мы коснемся на протяжении маршрута. Весь наш груз собран исключительно из запросов ребят. Мы везем то, что они просят, поэтому это критически важно: детекторы дронов, мавики, тепловизоры. Но есть и то, что тронуло. Один боец, штурмовик на самом передке, всегда просит скромные, банальные вещи. И один раз пишет, стесняясь: „Роман Игоревич, можно баночку икры красной? Так хотим“. Конечно, везем», — рассказал председатель Совета депутатов, член партии «Единая Россия» Роман Тикунов.

В составе груза — 11 автомобилей, квадроцикл, мотоцикл и целый арсенал «цифровой брони»: внушительный арсенал средств РЭБ, детекторов дронов, тепловизионной оптики и систем спутникового интернета. Он укомплектован точечно, исходя из запросов земляков в каждом конкретном подразделении.

Накануне отправки Роман Тикунов встретился с участником спецоперации Иваном Чеботарем. Ветеран СВО обратился в приемную партии с конкретным запросом: подразделению остро был необходим кабель полевой связи для организации стабильного взаимодействия на позициях. Кроме важного оборудования, Иван попросил добавить в посылку «привет из дома» — сладости для бойцов. Заявка была выполнена в кратчайшие сроки: 10-километровый кабель и конфеты вошли в состав конвоя и будут доставлены адресатам уже на этой неделе.

К формированию гуманитарного конвоя активно подключился крупный бизнес.

«Наши ребята сражаются за нас, за свободу, чтобы нам здесь жило легче — поэтому мы помогаем. Как инженер-физик, я понимаю: сейчас ничего не стоит на месте, все быстро меняется. То, что когда-то в школьные годы мы собирали на станциях юных техников, сегодня уже воюет и помогает сохранить жизнь. Это критически важно. У нас ткацкое производство, и когда бойцы обращаются к нам напрямую за шевронами или этикетками, мы всегда делаем их с удовольствием и без ограничений по количеству. Лично для меня это не ново: я ездил „за ленточку“ сам еще до того, как начал помогать через администрацию — вывозил оттуда людей, родственников, знакомых. Сейчас количество моих поездок уже точно перевалило за два десятка. Мы будем и впредь обеспечивать ребят всем необходимым», — отметил генеральный директор ООО «Компания Лента Текс» Дмитрий Казбеков.

Помимо военного снаряжения — бронежилетов, генераторов и печей-буржуек — в этот раз конвой привезет бойцам частицу наступающего праздника. В машинах находятся 150 фруктовых наборов с мандаринами и новогодние подарки. Каждый из них сопровождает открытка от детей со словами поддержки. Продолжая добрую традицию, военнослужащих лично поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

«В нашей организации „Ваш тыл“ объединились все — от мала до велика: и дети, и участники „Активного долголетия“, и родственники бойцов. Подготовка к этому крупному гумконвою шла практически круглосуточно. Поездка в костюмах Деда Мороза и Снегурочки стала нашей маленькой традицией: мы поняли, что ребятам на позициях это приносит настоящую радость. Для меня принципиально важно лично доехать до бойцов, чтобы обнять их и привезти частицу любви, заботы и домашнего уюта. Для нас все ребята, которые находятся там, родные», — рассказала руководитель волонтерской организации «Ваш тыл» Жанна Нажесткина.

Отметим, за все время из Павловского Посада в зону СВО направлено более 400 тонн гуманитарной помощи, организовано 72 выезда. Необходимую поддержку получили более тысячи бойцов в 107 подразделениях.