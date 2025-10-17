Павлово-Посадский округ ведет прием запросов для оказания гумпомощи военнослужащим

20–21 октября 2025 года состоится очередной выезд гуманитарного конвоя в зону проведения СВО. Гуманитарная помощь будет доставлена в более 60 подразделений, где служат бойцы, призванные от Павлово-Посадского военкомата и проходящие службу в Брянской, Курской, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Харьковской областях, а также в ЛНР, ДНР. Все грузы сформированы на основе запросов военнослужащих — около половины из них, для впервые обратившихся бойцов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Поездка организована в рамках работы штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих, созданного главой Павлово-Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова. В штабе, который находится в местном отделении партии «Единая Россия» и Совете депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжается прием запросов от наших земляков, находящихся в зоне СВО по телефону: 8-916-712-05-45.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.