Павлово-Посадский округ отправил ежемесячную гумпомощь военнослужащим СВО

На территории Казанского храма в Павловском Посаде прошел традиционный молебен перед отправкой гуманитарного груза в зону проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ночь на 23 сентября гуманитарный конвой выдвинулся в долгий и важный путь. Его цель — доставить груз в более чем 30 подразделений в Курской, Белгородской, Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР. Везде, где несут службу наши земляки, бойцы из Павлово-Посадского военкомата.

В составе конвоя — не просто вещи, а настоящие символы заботы и поддержки. Для мобильности и скорости на передовой отправляются автомобиль Chery Tiggo, квадроцикл и два мотоцикла. Современные «глаза в небе» — 40 FPV-дронов и 3 квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro — помогут выполнять задачи, сохраняя жизни. Для защиты от угроз с воздуха предназначены системы РЭБ «Талисман» и детекторы дронов «Булат». Чтобы видеть ночью как днем и всегда быть на связи, в груз включены цифровой прицел ночного видения Pulsar и две системы спутникового интернета Starlink. А для обеспечения надежного тыла и быта — генераторы, запчасти, медикаменты, обмундирование и, конечно, продукты питания с теплом родного дома.

И самое главное: этот внушительный арсенал помощи собран не наугад. Каждая вещь, от автомобиля до коробки с медикаментами, — это прямой и точный ответ на запросы бойцов.

«От имени администрации Павлово-Посадского городского округа и от всех жителей мы говорим спасибо каждому, кто не остался в стороне. Эта миссия — яркий пример нашей сплоченности и единства. Спасибо за ваш неоценимый вклад в общее дело!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.