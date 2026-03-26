Павлово-Посадский округ направил 12 тонн гумпомощи бойцам

Гуманитарную помощь для участников спецоперации отправили из Павлово-Посадского округа 24 марта. Перед выездом добровольцев в Казанском храме прошел молебен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

24 марта в Казанском храме Павлово-Посадского округа состоялся молебен о здравии и благополучном возвращении волонтеров, участвующих в гуманитарной миссии. Его провел благочинный округа священник Александр Анохин.

Колонна с гуманитарным грузом направится в 35 подразделений по всей линии боевого соприкосновения. В этом месяце волонтеры планируют посетить в общей сложности 51 подразделение.

В состав помощи вошли автомобили Mitsubishi Pajero Sport, ВАЗ-21213 «Нива» и ВАЗ-21104, а также электровелосипеды. Бойцам передадут средства связи и наблюдения, приборы ночного видения, бронежилеты, генераторы, компьютерную и бытовую технику, инструменты и предметы первой необходимости.

Всего в марте из округа отправили более 12 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.