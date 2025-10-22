Павлово-Посадский округ готовится к отправке гумпомощи бойцам на передовую

20 октября во дворе администрации Павлово-Посадского округа полным ходом идет подготовка к отправке гуманитарного конвоя в зону проведения специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для военнослужащих ушедших от местного военкомата, выполняющих боевые задачи, подготовлено все необходимое: дорожная техника, средства связи, генераторы и другое оборудование, личные посылки.

Помощь будет распределена между более чем шестьюдесятью подразделениями, где несут службу жители Павловского Посада и Электрогорска, призванные через местный военкомат и находящиеся в Курской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР. Активную поддержку в организации отправки оказывают волонтеры «Молодой Гвардии» и кадетского класса школы № 14 города Электрогорск. Отправка конвоя запланирована на 20 октября.

Эта инициатива стала возможной благодаря работе штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих, созданному по инициативе главы городского округа Дениса Семенова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.