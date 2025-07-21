Павлово-Посадский округ готовится к отправке гумконвоя в зону СВО

В понедельник на внутреннем дворе администрации Павлово-Посадского городского округа идет подготовка к очередной гуманитарной миссии, которая запланирована на 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как обычно, волонтеры гуманитарного конвоя и Молодой Гвардии Единой России прикладывают все силы, помогая с погрузкой и организацией.

Гуманитарная помощь будет доставлена более чем в 40 подразделений, где служат наши земляки, призванные от Павлово-Посадского военкомата, проходящие службу в Брянской, Курской, Белгородской, Харьковской областях, а также в ЛНР. Все грузы сформированы на основе запросов военнослужащих.

Поездка организована в рамках работы штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих, созданного главой Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова.

В штабе, который находится в местном отделении партии «Единая Россия» и Совете депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжается прием запросов от павловопосадцев, находящихся в зоне СВО по телефону: 8(916)712-05-45.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.

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