Патриотический слет состоялся в Дмитровском отделении мотоклуба «Ночные волки»

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин посетил мотоклуб «Ночные волки», где вместе с председателем совета депутатов Дмитровского округа Михаилом Зерновым поприветствовали участников патриотического слета — воспитанников объединений «Юный разведчик» и «Славяне». Они соревновались в умении метать ножи, разбирать-собирать автомат, стрельбе из пневматической винтовки, вязанию туристических узлов, оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, этот день стал особенным и для байкеров: они отметили новоселье. Теперь у клуба есть своя база, которую они с гордостью называют своим вторым домом.

Иван Курданин отметил, что члены клуба — это не просто мотоэнтузиасты, а настоящие патриоты. Более 15 лет они помогают ветеранам, детям и детским центрам. Сейчас клуб активно поддерживает бойцов на СВО: отправил более 40 тонн гуманитарной помощи, а некоторые члены клуба сами участвуют в спецоперации.

«Ночные волки» поделились своими планами на предстоящий мотосезон, рассказали о работе по адаптации импортной мототехники для производства в России с использованием отечественных компонентов. Кроме того, клуб активно занимается реставрацией старых мотоциклов, сохраняя историю мототехники.

Иван Юрьевич с удовольствием прокатился на мотоцикле «Урал», отметив его маневренность и легкость в управлении.

«Дмитровское отделение мотоклуба «Ночные волки» хорошо известно жителям округа. Члены клуба активно участвуют в патриотических акциях, работают с подрастающим поколением, помогают детям и ветеранам. Сегодня они активно занимаются сбором и доставкой помощи бойцам на СВО. Своими делами, а не словами, они демонстрируют любовь к Родине и высокую гражданскую ответственность. У каждого из них доброе и отзывчивое сердце», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

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