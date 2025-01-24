Партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Сергиева Посада

Из Сергиево-Посадского округа отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам на СВО. Для подразделения, в котором с 2022 года служит житель Сергиева Посада Кирилл, общими усилиями «Единой России», депутатов совета Сергиево-Посадского городского округа и трудовых коллективов предприятий было приобретено два генератора и электрокоммутация, планшеты, комплект теплых шапок и другое. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Доставку груза взяла на себя супруга участника СВО. Она отправится непосредственно в то войсковое подразделение, где выполняет боевые задачи ее муж Кирилл. К слову, это далеко не первая гуманитарная поездка супруги в направлении фронта. Все собравшиеся у Дворца культуры отметили ее невероятную храбрость в поддержке бойцов.

«Я благодарю всех откликнувшихся на призыв, особую благодарность выражаю трудовому коллективу Дворца культуры имени Гагарина, который вместе со своим руководителем, моим коллегой, постоянно оказывает поддержку нашим защитникам», — сказала председатель окружного Совета депутатов Рита Тихомирова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.