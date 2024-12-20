Партию гуманитарной помощи отправила «Единая Россия» в зону СВО из Балашихи

В мероприятии приняли участие глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, депутат Совета депутатов округа Андрей Холод и представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В составе груза около 7000 подарков для детей, теплое белье для бойцов, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, инвалидные коляски и техника, которую попросили военнослужащие одного из подразделений, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Вместе с коллегами и „Боевым братством“ отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Передаем необходимые вещи, а также, в преддверии Нового года, подарки для детей Донбасса и письма от наших школьников для бойцов. Благодарю волонтеров и всех неравнодушных жителей, кто помогает в сборе помощи и поддержке наших ребят. Вместе победим!» — сказал Сергей Юров.

Он также подчеркнул, что эта акция — лишь часть большой работы, которая проводится в округе в поддержку участников СВО и жителей освобожденных территорий.

Помочь нашим бойцам может каждый. В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.