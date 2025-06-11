Партию гуманитарной помощи из округа Пушкинский отправили в госпиталь Луганска

В рамках поддержки новых присоединенных территорий к РФ, уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева и депутат совета депутатов округа Пушкинский Дмитрий Кульков отправили гуманитарный груз, предоставленный группой компаний «Пластик Он Лайн», в Луганский госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Собрали все необходимое. Благодаря слаженной работе активистов нашего округа мы можем помочь медикам и пациентам из новых субъектов РФ», — рассказал Дмитрий Кульков.

«Сегодня, когда в непростых условиях вновь присоединенные территории восстанавливают мирную жизнь, наша всесторонняя помощь очень важна и, понимая это, мы не можем остаться в стороне», — отметила Ольга Алексеева.

Это не первый гуманитарный груз, отправленный в Донецкую и Луганскую народные республики. По словам инициаторов отправки, поддержка присоединенных территорий — важный вклад в благосостояние России, способствующий укреплению единства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.