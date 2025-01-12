Партийцы Лосино-Петровского оказали помощь в отправке гуманитарного груза

В рамках этой инициативы, которая была организована активистами, была проведена масштабная работа по сбору самых необходимых вещей, продуктов питания и различных предметов первой необходимости. Эти вещи играют важную роль для тех людей, которые оказались в крайне затруднительном положении и нуждаются в поддержке. Участники этой акции проявили не только ответственность, но и сплоченность, осознавая всю значимость и срочность оказания помощи тем, кто в ней остро нуждается.

Собранные товары и продукты питания планируется доставить непосредственно участникам специальной военной операции, которые находятся в различных подразделениях. Кроме того, помощь будет направлена в госпитали, где она крайне важна для раненых, в детские дома и дома малюток, где каждый день сталкиваются с необходимостью заботы о самых маленьких и беззащитных, а также, мирным жителям.

«Отправка этой гуманитарной помощи является знаком единства и непоколебимой готовности как молодежи, так и местных властей поддерживать друг друга в эти непростые времена. Это способствует формированию активной гражданской позиции и чувства солидарности среди молодежи», – сказал Вячеслав Градин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.