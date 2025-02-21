Партийцы Люберец отправили в зону СВО теплые вещи и письма к 23 февраля

Колонна с гуманитарной помощью для бойцов специальной военной операции отправилась в пятницу из городского округа Люберцы. В преддверии Дня защитника Отечества на передовую везут теплые вещи, собранные во время проведения акции «Тепло для героя». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С 3 по 21 февраля в местном отделении партии «Единая Россия» проходила всероссийская благотворительная акция «Тепло для героя». Представители общественных организаций, предприятий, учреждений образования, а также жители нашего городского округа поддержали эту инициативу. Участники клуба «Активное долголетие» связали для военнослужащих теплые носки, рукавицы и шарфы. Представители старшего поколения из Дзержинского изготовили для бойцов подушки. Фабрика «Пехорский текстиль» передала сотни вязаных шапок, а учащиеся школ № 52, 53, а также гимназии № 46 — письма с теплыми пожеланиями и поздравлениями с 23 февраля», — отметил председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он добавил, что благотворительная акция «Тепло для героя» проходила при поддержке партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.