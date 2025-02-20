Партийцы Чехова организовали концерт для бойцов СВО, проходящих лечение в санатории

В рамках партийного проекта «Историческая память» представители отделения партии «Единая Россия» муниципального округа Чехов провели концерт для участников специальной военной операции, которые в настоящее время находятся на лечении в санатории. Перед военнослужащими выступили артисты театра миниатюр «Белый пароход», а также Чеховского городского театра во главе с его руководителем Константином Агеевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чехова.

«Несмотря на травмы и ранения, видно, что наши герои настроены позитивно и совсем не унывают. Все мы гордимся нашими соотечественниками и благодарны каждому бойцу, стоящему на страже границ нашей Родины, на страже мирной жизни и счастливого будущего нашего подрастающего поколения! Сегодняшним мероприятием мы постарались скрасить будни бойцов, которые проходят реабилитацию в санатории. Мы также передали им собранные жителями нашего округа в рамках Всероссийской акции «Тепло для героя» термосумки, теплые вещи и обувь, на которые поступил запрос», — отметил депутат совета депутатов муниципального округа Чехов Константин Безрукавый.

В завершение мероприятия участники пообщались с бойцами в неформальной обстановке, обсудили взаимодействие чеховского отделения партии с фронтом и рассказали о процессе сбора и доставки гуманитарной помощи, а также выразили искреннюю благодарность за мужество и бесконечную отвагу военнослужащих, пожелав им скорейшего выздоровления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.