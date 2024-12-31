Партактив Краснознаменска поздравили участников СВО в одном из госпиталей Минобороны РФ

В преддверии главного праздника страны Краснознаменский партактив «Единой России» в рамках местного партпроекта «Краснознаменск — СВОих не бросаем» приехали в один из госпиталей Министерства обороны России, чтобы поздравить участников специальной военной операции с наступающим Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

31 декабря Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Пирогов совместно с членом местного политсовета председателем Совета депутатов Александром Мостковым, Дедом Морозом — членом Местного политсовета Андреем Петяевым и Снегурочкой — Исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Еленой Белоусовой, передали подарки и поздравили бойцов с наступающим Новым годом.

«Настроение у всех ребят бодрое. Условия в палатах хорошие, медперсонал проявляет максимальное внимание и заботу о пациентах. Пожелали воинам скорого выздоровления и поблагодарили за службу Родине. Мы гордимся нашими защитниками!» — прокомментировал Владимир Пирогов секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

К поздравлениям и подготовке подарков для наших защитников, также присоединились Общественная палата города Краснознаменск, образовательные учреждения и неравнодушные жители города. Депутат фракции «Единая Россия» Василий Макашин передал 100 банок меда с собственной пасеки для поднятия иммунитета наших защитников.

«Такое взаимодействие помогает укреплять связь между обществом и защитниками Родины, напоминая о том, что за каждым воином стоят родные, друзья и земляки, готовые поддержать их в любую минуту. Важно помнить, что помощь и внимание для наших бойцов имеет большое значение, особенно в преддверии такого праздника, как Новый год, когда все стремятся к единству и нашей общей Победе! Здоровья всем и мирного неба над головой!», — сказала Елена Белоусова.

С начала специальной военной операции местное отделение ведет активную работу в направлении гуманитарной помощи новым регионам и тем, кто находится на передовой.

Ежемесячно партактив местного отделения «Единой России» навещает бойцов в одном из госпиталей Минобороны РФ, чтобы помочь в решении возникших трудностей, будь то восстановление документов или решение бытовых вопросов. В значимые праздничные даты, партийцы навещают бойцов с поздравлениями, гостинцами, письмами и открытками от детей Краснознаменска.