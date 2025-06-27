Парковки для ветеранов СВО обустраивают во дворах многоквартирных домов в Люберцах

В городском округе Люберцы проводится комплексная работа по созданию доступной среды для ветеранов СВО. Так, во дворах домов, где проживают бойцы, получившие инвалидность, обустраивают парковочные места, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Мониторинг территории на предмет доступности для маломобильных групп населения в округе осуществляется межведомственной комиссией в составе сотрудников управлений социальной политики, ЖКХ, соцзащиты. Все выявленные препятствия фиксируются и передаются в ответственное ведомство для оперативного устранения.

В начале июня работу межведомственной комиссии на ул. Гоголя в Томилино возглавил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Тогда от ветерана СВО, после тяжёлого ранения потерявшего ноги, поступила просьба в организации парковочного места. Необходимые работы уже проведены.

«Чтобы адаптация бойцов к мирной жизни проходила максимально комфортно, совместно с люберецким отделением Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья особое внимание уделяем созданию доступной среды. В домах ветеранов управляющие компании ранее смонтировали удобные пандусы, выполнили необходимые работы в подъездах, сделали понижения бордюров во дворах. Эту важную работу, безусловно, будем продолжать», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также дополнительные парковочные места для инвалидов-участников СВО уже обустроены у нескольких домов в микрорайоне Зенино. Для организации парковочного пространства необходимо обратиться в люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области — 8 498 659-89-79.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.