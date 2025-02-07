«Папа ушел на войну»: дочь бойца из Подмосковья прочитала стих в поддержку ВС

Дочь бойца СВО из Подмосковья прочитала стих в поддержку ВС РФ

Четырехлетняя дочка бойца СВО прочитала стихотворение для своего отца и всех участников спецоперации. Таким образом девочка подержала воинов, сообщает Regions .

Папа девочки сражается в зоне спецоперации с самого начала.

В стихотворении-поддержке девочка говорит о военных, защищающих страну и семьи, а также о том, что их ждут дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.