«Папа ушел на войну»: дочь бойца из Подмосковья прочитала стих в поддержку ВС
Дочь бойца СВО из Подмосковья прочитала стих в поддержку ВС РФ
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Четырехлетняя дочка бойца СВО прочитала стихотворение для своего отца и всех участников спецоперации. Таким образом девочка подержала воинов, сообщает Regions.
Папа девочки сражается в зоне спецоперации с самого начала.
В стихотворении-поддержке девочка говорит о военных, защищающих страну и семьи, а также о том, что их ждут дома.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.