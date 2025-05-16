В ответ на провокацию над Крымом российские военные начали масштабную операцию по уничтожению ключевых военных объектов ВСУ, сообщает aif.ru .

Российские войска нанесли точечные удары по военной инфраструктуре Украины. Особенно мощные удары зафиксированы по аэродрому в Мартыновке (Николаевская область), где, по данным разведки, базировались натовские F-16 и вертолеты. Местные жители сообщают о мощных детонациях — вероятно, поражен склад ракетного вооружения. Удары также наносились по военным объектам в Харьковской, Одесской областях и других регионах Украины.

Ранее над южным берегом Крыма, где расположены детские лагеря и курортные зоны, были замечены украинские беспилотники. Все воздушные цели оперативно сбиты над акваторией Черного моря. Этот инцидент стал очередной попыткой Киева дестабилизировать обстановку в регионе, где отсутствуют военные объекты.

«Цель — вызвать панику и „показать силу“, ведь Зеленского западные политики, и прежде всего Британия, науськивают вести переговоры с Россией с позиции силы», — рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Как отметил эксперт, эти действия стали закономерным ответом на продолжающиеся провокации киевского режима, который вместо поиска дипломатических решений продолжает «глупую и опасную» эскалацию конфликта.