Ответ на действия Украины: эксперт оценил удар ВС РФ по Киеву

Полковник в отставке, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук заявил, что массированный удар Вооруженных сил России по Киеву 24 апреля является ответом на нарушение Украиной моратория и срыв пасхального перемирия, сообщает Инфо24 .

«Сегодняшний удар ВС РФ по Киеву — это ответ на действия ВСУ, которые били по нашей энергоинфраструктуре в ходе 30-дневного моратория. Потом было пасхальное перемирие, за время которого украинская сторона нанесла около пяти тысяч ударов по российской территории», — сказал эксперт.

По его словам, ВС РФ в ближайшее время может увеличить мощность ракетных ударов по Украине. Если украинская сторона продолжит действовать в прежнем русле, то подобные атаки станут ежедневными.

Сегодняшний удар также можно расценивать как предупреждение Киеву. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от политики и действий Зеленского, также отметил Матвийчук.