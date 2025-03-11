Отражена еще одна воздушная атака на Москву
Собянин сообщил о еще семи сбитых в Подмосковье беспилотниках.
ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву, сбито еще семь БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
О последствиях воздушной атаки не сообщается.
Ранее ПВО сбила в Подмосковье 26 украинских дронов.
Telegram-каналы сообщали о поврежденных многоэтажках в Раменском и Видном.
Информации о пострадавших нет.
Ранее Росавиация закрыла аэропорты Жуковский, Домодедово, Стригино в Нижегородской области и Туношна в Ярославской области.
ПВО также сработала в Курске, Рязани и Тульской области.