Отражена еще одна воздушная атака на Москву

сегодня в 05:50

Собянин сообщил о еще семи сбитых в Подмосковье беспилотниках.

ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву, сбито еще семь БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О последствиях воздушной атаки не сообщается.

Ранее ПВО сбила в Подмосковье 26 украинских дронов.

Telegram-каналы сообщали о поврежденных многоэтажках в Раменском и Видном.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Росавиация закрыла аэропорты Жуковский, Домодедово, Стригино в Нижегородской области и Туношна в Ярославской области.

ПВО также сработала в Курске, Рязани и Тульской области.