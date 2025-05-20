Полковник в отставке, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук заявил, что взаимодействие с НАТО негативно повлияло на военные силы Украины, сообщает Инфо24 .

«Украина имела свой военно-промышленный комплекс, основанный на технике и вооружении СССР. Киев самостоятельно производил снаряды и многие образцы оружия, однако с переходом на стандарты НАТО украинцы прекратили делать собственное вооружение и уничтожили свои производственные мощности», — сказал эксперт.

По его словам, Запад воспользовался Украиной, чтобы обновить арсеналы оружия, боеприпасов и техники. Сейчас Украины — уже отработанный материал, за счет которого США и ЕС смогли стабилизировать свой ВПК.

Страны НАТО передали Украине устаревшее оружие и таким образом очистили все свои склады, заключил эксперт. Единственная возможность сейчас восстановится для Киева — это найти нового руководителя и развернуться лицом к России.