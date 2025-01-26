Открытки истринских школьников дошли до участников СВО

Рисунки с добрыми пожеланиями от участников муниципального новогоднего конкурса «Снежный вихрь открыток» были отправлены бойцам СВО. На днях ребята получили обратную связь от наших защитников.

Школьники получили весточку от военнослужащих 27-й гвардейской бригады. Военнослужащие выразили огромную благодарность всем детям за их чудесные рисунки. Теплые слова и искренние пожелания ребят поднимают боевой дух бойцам в это непростое время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.