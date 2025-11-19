Отец и сын Арманшины вместе защищают семью и Россию на СВО

Отец и сын из группировки войск «Центр» вместе встретили День артиллерии на СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) служат смелые и любящие свою страну и семьи мужчины. Так, отец и сын Виталий и Роман Арманшины подписали контракт с Минобороны и отправились в зону соприкосновения с противником, где вместе встретили профессиональный праздник — День артиллериста, сообщает российское оборонное ведомство .

По словам Романа, он находится в зоне СВО с самого ее начала. Летом 2025 года его отец Роман сообщил, что подписывает контракт с Минобороны. В итоге отец и сын оказались в одном расчете РСЗО «Град» в 268-м самоходно-артиллерийском полку. В регионе, где служит семья Арманшиных, также свой долг родине отдают жители Московской области.

В настоящее время Виталий Арманшин проходит службу на должности водителя боевой машины БМ-21 «Град» и находится немного в другом месте, чем его сын, но все равно при каждой возможности общается с ним.

«Я по своей должности нахожусь на своем месте. Он по своей должности находится немного в другом месте. По возможности, по времени мы с ним пересекаемся, общаемся. Если свободная минутка найдется, то обязательно с ним пересечемся, поговорим, обсудим семейные какие-то дела. Какие-то, может, у него вопросы есть, потому что я нахожусь с первого дня. Я ему где-то что-то подскажу, где-то он подскажет мне», — рассказал Роман.

О деньгах

Государство понимает, что труд военнослужащих — самый сложный и опасный, поэтому оплачивает его достойно. При подписании контракта с Минобороны бойцы разово получают поддержку в размере 3 млн рублей, которая является дополнением к высокой зарплате.

Ежемесячный размер зарплаты военных в зоне СВО начинается от 200 тысяч рублей, а конечная сумма формируется с учетом выполненных задач в зоне соприкосновения и с учетом наличия боевых или государственных наград.

В общей сложности за первый год службы с учетом зарплаты и единовременной выплаты при подписании контракта, военные получают минимум 5,5 млн рублей.

О центре набора контрактников

Для удобства желающих заключить контракт с Минобороны, в Подмосковье работает единый центр отбора бойцов, который расположен на Восточном шоссе во владении 2. Данный центр предоставляет услуги в формате единого окна, обеспечивая будущих военных комфортным временным жильем, а также трехразовым сбалансированным питанием.

В единый центр могут обратиться жители не только Московского региона, но и других российских регионов. Сотрудники помогут оформить все необходимые документы, а также сориентируют в прохождении медкомиссии. Перед отправлением к месту службы, все бойцы под надзором опытных инструкторов пройдут курсы первой боевой подготовки.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

