Отделения «Почты России» Подмосковья приняли около 60 тыс посылок в зону СВО

За прошлый год Отделения Почты Московского региона приняли около 60 тыс. бесплатных посылок для военных в зону СВО. Жители Москвы отправили более 39,5 тыс. посылок, а жители Подмосковья — более 19,5 тыс. Пик отправок приходился на ноябрь и декабрь. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Чаще всего родные отправляют бойцам теплые вещи, предметы личной гигиены и другие нужные в быту вещи. Из продуктов питания — чай, сладости, консервы и сухофрукты. Нередко в посылки вкладывают детские рисунки и послания с теплыми пожеланиями.

При отправке писем и посылок в зону СВО необходимо указать имя, фамилию, отчество адресата, номер воинской части, а в поле места назначения написать «город Москва-400» и индекс 103400. Бесплатные посылки в зону специальной военной операции можно оформить во всех почтовых отделениях. Количество отправлений, которые может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг. Такие посылки Почта обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их доставки.

Посылку при отправлении в почтовом отделении необходимо передать оператору в открытом виде. Конверты, коробки и другие упаковочные материалы можно приобрести в почтовом офисе или принести с собой. Главное, чтобы упаковка была прочной и без скотча (или следов от него).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.