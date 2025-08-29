От Херсона до Курска: боец «Ахмата» рассказал о СВО

Боец спецназа «Ахмат» ВС РФ Иса рассказал, что, несмотря на дагестанское происхождение, в Курской области он уже чувствует себя как дома и старается помогать местным, сообщает RT .

«В 2022 году, с началом СВО мы сначала передавали гуманитарную помощь в Луганскую область и другие регионы, затем я вступил в спецназ», — рассказал военный.

Побывав во всех зонах спецоперации — от Херсона до Курска, он спасал гражданских лиц из Суджи, пережил подрывы на минах и избегал атак FPV-дронов. Военнослужащий поделился, что до прибытия в приграничные районы Курской области, он занимался обеспечением военных всем необходимым. Во время одной из таких поездок его автомобиль сумел перескочить через мины.

Ранее подмосковное отделение партии «Единая Россия» передало в зону СВО более 800 килограммов гуманитарной помощи. Речь идет о средствах гигиены и медицинских наборах, а также специальной технике.