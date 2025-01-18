Осужденный за взятку бывший российский генерал отправится солдатом на ПВО

Экс-командующий 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Константин Огиенко готов уйти солдатом на СВО, сообщает «КоммерсантЪ» .

«Теперь он готов воевать в любом качестве. Скажут солдатом — значит, солдатом», — сказал адвокат Огниенко Игорь Вагин.

Огиненко был осужден на восемь лет по обвинению в коррупции.

Суд установил, что офицер причастен к махинации с землями Минобороны.

Ранее сообщалось, что доверенное лицо Огниенко требовал 30 млн рублей за оформление участка для нужд общественной организации.