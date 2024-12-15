Основателю движения «Ангелы фронта» Кристине Грек из Подольска вручили благодарность губернатора Подмосковья

Основавшей общественное движение «Ангелы фронта» Кристине Грек из Подольска вручили благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева за содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе и достойное воспитание детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Ежегодная торжественная церемония «Гордость Подмосковья» прошла в Доме Правительства Московской области. Награды вручала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Больше двух лет Кристина Грек совместно с неравнодушными женщинами помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь в зону СВО. При этом остаётся примерной женой и мамой, воспитывает двух детей. Муж её также в числе патритов, защищающих Родину на передовой.

Администрация Подольска недавно выделила помещение для волонтёров движения «Ангелы фронта». В нём они женщины могут готовить продукты быстрого приготовления и сушить овощи и фрукты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.