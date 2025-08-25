Организация «Чеховская кашеварочка» обеспечивает обедами бойцов в зоне СВО

Волонтерское объединение «Чеховская кашеварочка» на протяжении 2 лет снабжает военных в зоне СВО и жителей приграничных территорий сублимированными супами и кашами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благотворительный проект был создан матерью ветерана СВО Андрея Широкова — Ириной. Сегодня волонтерское сообщество состоит из нескольких десятков жителей округа Чехов. В организацию входит также объединение «Материнский покров», которое занимается плетением маскировочных сетей.

За все время работы активисты «Чеховской кашеварочки» изготовили и доставили более 50 тыс. порций сублимированных супов и каш по индивидуальным рецептам, разработанным членами объединения.

«Нашу продукцию знают по всей линии фронта, очень много хороших, добрых слов получаем оттуда. Трудятся у нас семьями. Начинается процесс из своих домов, затем в нашем штабе идет фасовка в пакетики и сборка в коробки. Аккуратно упакованные порции отправляются бойцам, которые в этом очень нуждаются», — рассказывает Ирина о производстве.

Каждые 3-4 недели гуманитарная помощь отправляется на территории специальной военной операции и в госпитали, находящиеся в зонах обстрелов, чтобы передать полевым медикам и военнослужащим необходимые продукты.

Помочь проекту может каждый, предоставив продукты для заготовок: картофель, капусту, свеклу, лук, морковь, сладкий перец, томатную пасту, сушеные травы, фасоль, соль, перец, куриную грудку, печень, грибы, рыбные консервы, хлопья быстрого приготовления.

Приветствуется также помощь в сушке и подготовке продуктов, фасовке сухариков и доставке гуманитарной помощи.

Чтобы оказать помощь или стать участником волонтерского объединения необходимо связаться по телефону: 8 (968) 082-23-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.