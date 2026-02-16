Орехово-Зуевский округ отправил стройматериалы и оборудование в зону спецоперации

Руководитель ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа Вячеслав Шаронов получил просьбу о помощи от командующего сводной гаубичной батареей с позывным «Ока», который выполняет задачи на Белгородском направлении.

По запросу бойцов 14 февраля в зону спецоперации отправили грузовую машину с досками, ОСБ-листами, бензопилами, дизельным отопителем и влагопароизоляцией.

В Ассоциации ветеранов СВО подчеркнули, что эта поддержка поможет укрепить позиции и создать более комфортные условия для защитников на передовой. Представители организации выразили благодарность жителям Орехово-Зуевского округа за единство и активную помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.