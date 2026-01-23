Орехово-Зуевский округ отправил спортивный инвентарь военным в зону спецоперации

Активисты движения «Северный человек» из Орехово-Зуевского округа 23 января передали спортивный инвентарь для подразделения Вооруженных Сил России на Запорожском направлении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Передача гуманитарного груза состоялась в молодежном клубе «Альфа», который входит в движение «Северный человек». Военнослужащим отправят боксерские груши, перчатки, маты, мячи, грифы, гантели, блины и оборудование для тяжелой атлетики.

В Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа отметили, что спортивный инвентарь поможет военным поддерживать физическую форму и высокий боевой дух. По их словам, спорт важен не только для силы тела, но и для крепости духа, особенно в сложных условиях.

Движение «Северный человек» совместно с Ассоциацией ветеранов СВО регулярно организует сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Молодежный клуб «Альфа» возглавляет президент городской физкультурно-спортивной организации «АЛЬФА КИОКУСИНКАЙ КАРАТЕ-ДО» Вячеслав Красавин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.