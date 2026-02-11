Орехово-Зуевский округ отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации 10 февраля

сегодня в 15:39

Гуманитарный груз, собранный жителями Орехово-Зуевского округа, был передан адресно военнослужащим в зоне спецоперации. За два дня команда Ассоциации ветеранов СВО доставила помощь 12-му танковому полку, 252-му полку, 752-му полку и 89425-й войсковой части.

В Ассоциации ветеранов СВО отметили, что военнослужащие выразили благодарность всем, кто участвовал в сборе и отправке помощи: жителям, волонтерам, семьям, общественным организациям, администрации округа и предпринимателям.

Военные также передали привет жителям Орехово-Зуева и поблагодарили за поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.