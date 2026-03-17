Орехово-Зуевский округ отправил 600 комплектов термобелья в ЛНР

сегодня в 15:42

Гуманитарный конвой из Орехово-Зуевского округа 15 марта доставил в ЛНР около 600 комплектов детского термобелья и экипировку для военнослужащих. Помощь организовала Ассоциация ветеранов СВО округа при поддержке предпринимателей и исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальи Нестеровой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

15 марта во время очередного гуманитарного конвоя команда передала партию термобелья для военнослужащих, а также около 600 комплектов детского термобелья в центр спортивной подготовки сборных команд ЛНР.

Ранее из округа направили помощь 7-й дивизии ВДВ и 331-му Костромскому полку ВДВ. В состав груза вошли автомобиль УАЗ «Буханка», строительные инструменты, сварочные аппараты, шерстяные пояса, напитки и продукты питания. Переданные вещи предназначены для обеспечения службы и бытовых нужд бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.