сегодня в 16:11

Орехово-Зуево передало в Истру ткань и флис для пошива термокостюмов участникам СВО

Ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа 13 января передала волонтерам Истры 20 рулонов ткани и 10 рулонов флиса для изготовления термокостюмов для участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гуманитарная помощь была организована по просьбе руководителя центра помощи СВО «Забота» Натальи Антоновой. В сборе груза приняли участие предприниматели Орехово-Зуевского округа. Материалы переданы волонтерскому движению «ZаСВОих» города Истра.

В ассоциации ветеранов СВО отметили, что из полученной ткани и флиса волонтеры изготовят термокостюмы и термокуртки для передачи бойцам на фронт. Такая поддержка поможет защитить и согреть военнослужащих в сложных условиях.

Ранее Ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа передала бойцу с позывным «Стрелок» из 1-й десантно-штурмовой бригады «Волк» две радиостанции Motorola. Современные устройства позволят повысить эффективность связи и координации действий в подразделении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.