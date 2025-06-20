Орден Мужества вручили матери погибшего бойца СВО из Раменского округа

В пятницу в Раменском муниципальном округе состоялась церемония вручения ордена Мужества (посмертно) матери Павла Фролова, погибшего в 2023 году в Херсонской области во время участия в специальной военной операции в составе ЧВК «Редут». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Трогательная церемония прошла при участии представителей Ассоциации ветеранов спецоперации Раменского округа и фонда «Защитники Отечества». Высокую награду вручил военный комиссар по Раменскому муниципальному округу и городским округам Жуковский и Бронницы Евгений Дегтярев.

Павел Фролов был участником частной военной компании «Редут» и погиб 6 ноября 2023 года в ходе боевых действий в Херсонской области. Его описывают как настоящего героя и патриота, с честью выполнившего свой воинский долг. Память о его самоотверженности и любви к Родине навсегда сохранится в сердцах земляков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.