сегодня в 09:14

Опубликованы видео с обломками БПЛА, которые находят в Подмосковье

SHOT опубликовал видео с обломками беспилотников ВСУ, которые массово атаковали Подмосковье утром во вторник.

На видео показаны черные обломки с украинскими надписями. Части дронов обгорели и повреждены.

Это обломки БПЛА из Видного и ЖК «Пригород Лесное».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что вызовы о дронах поступали с разных территорий региона. Погиб один человек, есть раненые.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — уточнил глава области.