Опубликованы видео с обломками БПЛА, которые находят в Подмосковье
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SHOT опубликовал видео с обломками беспилотников ВСУ, которые массово атаковали Подмосковье утром во вторник.
На видео показаны черные обломки с украинскими надписями. Части дронов обгорели и повреждены.
Это обломки БПЛА из Видного и ЖК «Пригород Лесное».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что вызовы о дронах поступали с разных территорий региона. Погиб один человек, есть раненые.
«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — уточнил глава области.