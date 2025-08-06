сегодня в 03:50

На всех фронтах специальной военной операции российские подразделения начали активно использовать новейшие оптоволоконные FPV-дроны «Бумеранг», сообщает ТАСС .

Эти аппараты московской разработки уже доказали свою эффективность против современных западных образцов бронетехники.

«С помощью „Бумерангов“ удалось уничтожить американские БМП Bradley, бронетранспортёры M113, а также немецкие танки Leopard и американские Abrams», — отметил собеседник агентства.

Особое преимущество новых дронов — использование оптоволоконного кабеля, который сохраняет устойчивую связь даже при интенсивном радиоэлектронном противодействии противника.

У «Бумерангов» уникальная живучесть кабеля (выдерживает нагрузку до 150 кг), гарантированная передача видеосигнала в условиях РЭБ.

Применение этих дронов особенно актуально в приграничных районах Курской и Белгородской областей, где украинские силы активно используют западную технику.