В связи с разрешением Запада Украине использовать дальнобойное оружие для атак на российскую территорию, возникает важный вопрос о степени угрозы различных ракет. Экс-глава зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев считает, что наибольшую опасность представляют немецкие Taurus, поскольку с ними сложнее справиться, сообщает «Царьград» .

Немецкие ракеты летят по автономной программе, позволяющей им огибать рельеф местности, что затрудняет их обнаружение. Несмотря на это, достижение Москвы исключено из-за многоуровневой системы обороны, созданной Россией.

«Storm Shadow мы сбивать научились, ATACMS тоже — и сбиваем до 80%», — подчеркнул Хатылев.

В отношении Taurus возникает еще один важный аспект: скорость поражения цели — чья ракета достигнет цели быстрее, российская или немецкая. Генерал-майор запаса Леонид Ивлев напомнил о вооружении, имеющемся в распоряжении российской армии, отвечая на этот вопрос.

Это в очередной раз подчеркивает необходимость укрепления собственного военно-промышленного комплекса. Противники России постоянно ищут слабые места и не упустят возможности нанести удар.