Олимпиец Власов: четкая структура отбора выстроена в проекте «Герои Подмосковья»

В кадровой программе «Герои Подмосковья» выстроена четкая структура отбора. Это сразу создает ощущение порядка и дает уверенность в прозрачности процесса, сообщил член Общественного совета программы «Герои Подмосковья», двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе, член Общественной палаты Московской области Роман Власов.

Он напомнил, что подать заявку можно до 30 апреля, это оставляет достаточно времени, чтобы спокойно подготовить документы и обдумать решение.

«С 1 по 29 мая будет тестирование — это позволит объективно оценить уровень подготовки участников и их мотивацию. Собеседования пройдут с 30 мая по 24 июня — это важный этап, потому что здесь уже будут учитывать не только профессиональные навыки, но и личные качества», – отметил член ОП Московской области.

Финалистов объявят 1 июля, а уже в сентябре начнется обучение, уточнил он.

«Такой продуманный график снижает уровень стресса, потому что участники заранее знают, чего ожидать. Это дает чувство уверенности, и участники понимают, что их старания действительно будут оценены», – подчеркнул Власов.

Программа «Герои Подмосковья»

Бойцов спецоперации приглашают подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья». Они получат возможность развить управленческие навыки, получить новые знания, построить карьеру. Чтобы стать участником программы, необходимо иметь гражданство РФ и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента России Владимира Путина. Ее цель – помочь бойцам СВО реализовать себя на гражданке.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Заявки принимают до 30 апреля. Тестирование пройдет на сайте с 1 по 29 мая в 2 потока: основной — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится год – с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года.

Обучение бесплатное. Лучшим участникам по итогам обучения предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв. Проект «Герои Подмосковья» — это сочетание обучения и перспектив трудоустройства.