Около десяти взрывов прозвучало в Волгограде при работе ПВО

В Волгограде прогремело около десяти взрывов. Как сообщают местные жители и издание SHOT , в городе работала система противовоздушной обороны.

Обломки одного из уничтоженных украинских беспилотников упали на трехэтажный жилой дом, повредив его конструкцию.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента были направлены все экстренные службы.

