Около десяти взрывов прозвучало в Волгограде при работе ПВО
Обломки сбитого украинского дрона повредили жилой дом в Саратове
В Волгограде прогремело около десяти взрывов. Как сообщают местные жители и издание SHOT, в городе работала система противовоздушной обороны.
Обломки одного из уничтоженных украинских беспилотников упали на трехэтажный жилой дом, повредив его конструкцию.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента были направлены все экстренные службы.
