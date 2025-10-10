Около 400 тыс услуг предоставили бойцам СВО в Едином центре поддержки в Москве

Примерно 400 тыс. услуг предоставили бойцам СВО и членам их семей в Едином центре поддержки (ЕЦП) в Береговом проезде в Москве с начала его работы. Там оказывают комплексное сопровождение, которое помогает за короткий срок адаптироваться и социализироваться солдатам ВС РФ, участвовавшим в спецоперации, сообщает в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В ЕЦП бойцам СВО предоставляют юрпомощь. Можно получить направление на диспансеризацию. Также там оказывают помощь в установке протезов и реабилитации.

Еще здесь адаптируют жилые помещения, оказывают психологическую поддержку. Помимо этого, помогают с обучением и получением работы.

Еще в ЕЦП можно оформить меры поддержки для участников спецоперации и родственников. Также доступны и другие услуги.

Через ЕЦП можно воспользоваться льготами для детей участников СВО. Им доступно поступление в детские сады без очереди. Предоставляется питание и группа продленного дня в школах. Выплаты оформляются в упрощенном порядке.

За два года около 1,6 тыс. подростков из семей бойцов, участвовавших в спецоперации, получили первый опыт работы в летнем профориентационном проекте «Стажировки».

