Около 30 медалей женам и матерям участников СВО вручили в Люберцах

В рамках церемонии были вручены общественные медали «Жене участника СВО» и «Матери участника СВО». Эти награды получили около 30 женщин — супруги и матери бойцов. Многие из них активно помогают семьям военнослужащих, занимаясь организацией сбора гуманитарной помощи.

В мероприятии приняли участие члены люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО, их жены и матери, а также постоянные партнеры организации.

«Семьи участников СВО ежедневно проявляют мужество, достойно выполняя свой важный и непростой долг. Мы благодарны матерям и женам защитников Отечества за веру, любовь и поддержку», — отметил руководитель люберецкой Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Партнеры Ассоциации также были удостоены общественных наград «За бескорыстную помощь воинам России». Обращаясь к женщинам, они подчеркнули их важную роль в поддержке защитников Отечества и выразили благодарность за стойкость и веру.



Церемонию награждения провели руководитель Ассоциации Александр Кулагин, директор компании АВК Петр Афанасьев и депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Вячеслав Калинин и Роман Антоненков.



Кроме того, ветеранам СВО были вручены членские карты Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили Губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!», — высказался Воробьев.