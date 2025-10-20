Около 2,5 тыс. заявок поступило на региональную программу «Герои Подмосковья» , которая является продолжением федеральной программы «Время Героев», реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина.

Участники специальной военной операции, вернувшиеся в Московскую область, высказывают различные стремления: одни планируют вернуться к своей прежней работе и строить карьеру, другие — открыть собственное дело или посвятить себя общественной деятельности. Программа «Герои Подмосковья» призвана содействовать ветеранам СВО в реализации их устремлений.

Задача кадровой инициативы — формирование команды опытных и квалифицированных управленцев из числа участников СВО, которые потенциально смогут занимать должности в государственных учреждениях Московской области, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.

Всего на региональную программу поступило 2 456 заявок, из них 2 тыс. — Московская область и 456 — из 69 регионов России. С 3 марта текущего года прошли 3 этапа отбора участников в программу: заявка (заполнение анкеты и эссе — по форме РАНХиГС на платформе РСВ); тестирование (по методике и на платформе РАНХиГС) и собеседование.

30 июня общественный совет региональной программы утвердил список финалистов, а также пары наставник-участник. В сентябре стартовало обучение участников программы. Программа переподготовки проводится в очно-заочной форме на бесплатной основе. Обучение рассчитано на год и включает 4 очных модуля. В период между модулями предусмотрены стажировки в государственных и муниципальных структурах под контролем опытных наставников.

Чтобы стать участником программы, требуется зарегистрироваться на официальном сайте, заполнить заявку и предоставить эссе, дождаться приглашения на тестирование и узнать результаты отбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции. Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем. Желаю новых побед и — только вперед», — сказал глава региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.