Около 2,5 тыс заявок поступило на региональную программу «Герои Подмосковья»
Около 2,5 тыс. заявок поступило на региональную программу «Герои Подмосковья», которая является продолжением федеральной программы «Время Героев», реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина.
Участники специальной военной операции, вернувшиеся в Московскую область, высказывают различные стремления: одни планируют вернуться к своей прежней работе и строить карьеру, другие — открыть собственное дело или посвятить себя общественной деятельности. Программа «Герои Подмосковья» призвана содействовать ветеранам СВО в реализации их устремлений.
Задача кадровой инициативы — формирование команды опытных и квалифицированных управленцев из числа участников СВО, которые потенциально смогут занимать должности в государственных учреждениях Московской области, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.
Всего на региональную программу поступило 2 456 заявок, из них 2 тыс. — Московская область и 456 — из 69 регионов России. С 3 марта текущего года прошли 3 этапа отбора участников в программу: заявка (заполнение анкеты и эссе — по форме РАНХиГС на платформе РСВ); тестирование (по методике и на платформе РАНХиГС) и собеседование.
30 июня общественный совет региональной программы утвердил список финалистов, а также пары наставник-участник. В сентябре стартовало обучение участников программы. Программа переподготовки проводится в очно-заочной форме на бесплатной основе. Обучение рассчитано на год и включает 4 очных модуля. В период между модулями предусмотрены стажировки в государственных и муниципальных структурах под контролем опытных наставников.
Чтобы стать участником программы, требуется зарегистрироваться на официальном сайте, заполнить заявку и предоставить эссе, дождаться приглашения на тестирование и узнать результаты отбора.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.
«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции. Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем. Желаю новых побед и — только вперед», — сказал глава региона.
