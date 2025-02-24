Около 17 тыс жителей Подмосковья присоединились к акции «Тепло для героя»

Для бойцов спецоперации в преддверии Дня защитника Отечества участники партпроекта «Старшее поколение», активисты партии, молодогвардейцы, волонтеры, сторонники и представители некоммерческого сектора с 5 по 23 февраля собирали теплые вещи, продукты, подарки, письма с поздравлениями. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В рамках акции «Тепло для Героя» любой желающий мог принести все необходимое в пункты сбора, которые были организованы на партийных площадках во всех регионах России.

Активисты партии все дни акции формировали наборы, которые в преддверии праздника отправлялись с гуманитарной миссией «Единой России» в зону спецоперации, а также в госпитали Минобороны, где военнослужащие проходят лечение после ранений.

По словамрегионального координатора партийного проекта «Старшее поколение», Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской, среди участников акции — представители старшего поколения, члены клубов «Активное долголетие» и серебряные волонтеры.

«Из Подмосковья в зону спецоперации отправилось более 14 тысяч вещей, созданных своими руками и с большой любовью, а также почти 6,5 тысяч других подарков. Московская область всегда принимает самое активное участие в этой акции — благодаря нашим неравнодушным заботливым женщинам, тысячи бойцов ежегодно получают теплые подарки к празднику. В 2025 году к этой замечательной патриотичной и доброй акции присоединилось больше 17 тысяч жителей Подмосковья», — рассказала Фаевская.

Помимо вязаных изделий в зону СВО также отправились письма и другая гуманитарная помощь.

Так, в Ступино в рамках Всероссийской акции «Тепло для героя», партийного проекта «Старшее поколение» участники клуба «Активное долголетие» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия», члены первичной профсоюзной организации ветеранов Ступинской территориальной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ связали носки для участников спецоперации, которые были переданы в центр «Армеец» для дальнейшей отправки в зону СВО. На данный момент груз уже прибыл в место назначения.

«В составе гуманитарной помощи, которая регулярно отправляется из Ступино, мы уже не раз передавали для бойцов теплую одежду от жителей округа. Ко Дню защитника Отечества вязаные вещи и письма, написанные детьми школ, будут отправлены нашим героям», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Ступино Лариса Горохова.

На днях из Павловского Посада был отправлен гуманитарный конвой в зону проведения Специальной военной операции под руководством депутатов совета депутатов, членов фракции «Единая Россия» Романа Тикунова и Дениса Тихонова. Конвой охватит несколько регионов — от Брянской и Белгородской областей до Харьковской области, ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

«В ближайшее время конвой прибудет в 66 подразделений, где служат наши земляки — жители Павловского Посада и Электрогорска. Помимо необходимого снаряжения и оборудования, мы передадим бойцам подарки ко Дню защитника Отечества, которые подготовили школьники. Эти детские письма и открытки несут частичку тепла родного дома, поддержку и благодарность от всех нас. Также в поездке участвует музыкальный дуэт I.L.A.Y и С. В.О.Й, который исполнит для бойцов патриотические композиции. Музыка — это еще один способ поддержать дух наших защитников, подарить им радость и ощущение праздника. Желаю волонтерам легкой дороги и скорейшего возвращения домой!», — подчеркнул Роман Тикунов.

Одинцовская «Единая Россия» передала собранные теплые вещи в местный филиал военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Министерства обороны Российской Федерации.

«Хочется особенно подчеркнуть важность помощи бойцам, находящимся на лечении в госпитале, ведь поддержка и забота о тех, кто отдает свое здоровье ради защиты страны, является нашим моральным долгом. Ветераны СВО нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психологической поддержке, заботе и внимании со стороны общества. Поэтому важно организовывать различные мероприятия, направленные на восстановление морального духа бойцов, а также на привлечение общественности к помощи тем, кто переживает трудные времена. „Единая Россия“ призывает всех жителей объединиться для оказания необходимой помощи, чтобы бойцы чувствовали поддержку и понимание со стороны своего народа», — отметила исполнительный секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия» Лариса Андреева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.