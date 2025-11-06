Около 1,5 тыс ветеранов СВО получили бесплатную медпомощь в Нижнем Новгороде

По данным главного редактора «Стационар-пресс» Алексея Никонова, с начала 2025 года 1463 ветерана СВО в Нижегородской области воспользовались возможностью получить бесплатную медицинскую помощь. При этом свыше 84% из них выразили удовлетворение уровнем оказанных услуг в регионе, сообщает pravda-nn.ru .

Обеспечение бесплатной медицинской помощью ветеранов СВО в Нижегородской области реализуется благодаря совместной работе фонда ОМС, регионального Минздрава, Минсоцполитики и фонда «Защитники Отечества».

Для этой категории граждан предусмотрен приоритетный порядок получения медицинской помощи, а во всех медицинских учреждениях области им предоставляются сопровождающие.

В рамках данной программы, начиная с января этого года, 1463 ветерана СВО в Нижегородской области получили доступ к бесплатной медицинской помощи. Помимо этого, углубленную диспансеризацию прошли 1147 защитников Отечества, а 13 человек обратились за психологической поддержкой. Уровень удовлетворенности лечением превысил 84% среди прошедших лечение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.