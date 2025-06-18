Около 100 бойцов ВСУ ликвидировали ударом «Искандера» в Сумской области

Около 100 украинских военнослужащих были уничтожены в результате российского удара оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» в Сумской области, сообщает SHOT .

На опубликованных с беспилотника кадрах видно, как ракета прилетает в место дислокации бойцов ВСУ. Два здание полностью разрушены. После российского удара в небо поднимаются серые и густые клубы дыма.

Удар был нанесен около 8:00 по зданиям в районе населенного пункта Озаричи, где находились военнослужащие 58-й мотострелковой и инженерной бригад ВСУ, которые занимались установкой переправ через реку Сейм в Курской области.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 4 склада с различным военным имуществом, 13 пунктов управления беспилотниками 47 единиц автомобильного транспорта.