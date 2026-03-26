Ограничения ввели в аэропорту Домодедово на фоне атаки БПЛА
Аэропорт Домодедово работает в условиях введенных временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Сейчас аэропорт принимает и отправляет самолеты только по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации напомнили, что со статусом рейса пассажиры могут ознакомиться с помощью онлайн-табло аэропорта.
Между тем на подлете к Москве сбили еще два БПЛА. Об этом сообщил в 12:26 мэр города Сергей Собянин. До этого была отражена атака еще 10 дронов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.