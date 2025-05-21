Огненные кадры: ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю подготовки спецназа ВСУ
Высокоточный удар российских войск уничтожил базу подготовки украинского спецназа. Точная работа комплекса «Искандер» была зафиксирована дроном. На кадрах видно скопление боевиков, по которым впоследствии был нанесен ракетный удар, сообщает «Царьград».
По данным министерства обороны России, в результате удара «Искандером» ликвидировано до 70 военнослужащих ВСУ, включая военных инструкторов.
Уничтожение базы, расположенной вблизи российской границы в городе Шостка Сумской области, вызвало широкий резонанс на Украине. Звучат призывы к отставке главкома ВСУ Сырского.
Военная администрация региона не комментирует факт поражения военной базы. Власти сообщают лишь о повреждении инфраструктуры одного из предприятий в результате ракетного удара, не раскрывая его названия.
В администрации также отмечают, что обстрелы зафиксированы в Сумском и Шосткинском районах. Помимо ракетных ударов, по информации украинской стороны, российские войска использовали беспилотные летательные аппараты и управляемые авиационные бомбы.
Согласно информации администрации, воздушная тревога в Сумской области длилась более 15,5 часов.