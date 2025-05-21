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Высокоточный удар российских войск уничтожил базу подготовки украинского спецназа. Точная работа комплекса «Искандер» была зафиксирована дроном. На кадрах видно скопление боевиков, по которым впоследствии был нанесен ракетный удар, сообщает «Царьград» .

По данным министерства обороны России, в результате удара «Искандером» ликвидировано до 70 военнослужащих ВСУ, включая военных инструкторов.

Уничтожение базы, расположенной вблизи российской границы в городе Шостка Сумской области, вызвало широкий резонанс на Украине. Звучат призывы к отставке главкома ВСУ Сырского.

Военная администрация региона не комментирует факт поражения военной базы. Власти сообщают лишь о повреждении инфраструктуры одного из предприятий в результате ракетного удара, не раскрывая его названия.

В администрации также отмечают, что обстрелы зафиксированы в Сумском и Шосткинском районах. Помимо ракетных ударов, по информации украинской стороны, российские войска использовали беспилотные летательные аппараты и управляемые авиационные бомбы.

Согласно информации администрации, воздушная тревога в Сумской области длилась более 15,5 часов.