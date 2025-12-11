«Офицеры России» поддержали стремление Путина достичь целей СВО

В ходе торжественного собрания, посвященного чествованию Героев Отечества, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил о единодушной поддержке курса Путина на безоговорочное достижение всех целей и задач специальной военной операции, независимо от того, будет это достигнуто политическим путем или силовым решением.

В мероприятии приняли участие более двухсот представителей высшего офицерского состава, ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, свыше 30 Героев России и Советского Союза, а также кавалеры орденов и медалей, члены ветеранских и добровольческих организаций.

«Сегодня все мы выражаем однозначную поддержку нашему президенту и верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в его решимости довести начатое до конца, полностью достичь всех целей и задач специальной военной операции дипломатическим или военным путем. Нас устроит и первый вариант, и второй, если мы добьемся всего на поле боя — именно об этом сказал президент России. Время требует от каждого из нас — армии и гражданского общества — приложения всех усилий, способных привести Россию к безоговорочной Победе! Уверен, что так и будет!» — сказал Липовой.

