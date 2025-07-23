Офицер запаса назвал единственный шанс на освобождение Славянска и Краматорска

«Там враг сопротивляется достаточно упорно. Тем не менее мы разбираем их укрепрайоны, узлы сопротивления и обороны. Я не могу сказать, это маловероятно, что посыпется сегодня. Если это так случится, я буду только рад, я буду приветствовать это — аплодируя стоя, что называется. Это во-первых. Во-вторых, этот район, Славянск и Краматорск, — это наиболе сложный и тяжёлый участок. Потому что это серьезный логистический центр для группировки ВСУ, которая там находится», — считает он.

Резкий прорыв обороны Славянска, по мнению Шаландина, может произойти только в том случае, если украинский гарнизон решит сдаться.